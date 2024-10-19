Onvo Antalyaspor'un Galatasaray Mağlubiyeti

Onvo Antalyaspor-Galatasaray Maçında Değerlendirmeler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Onvo Antalyaspor'un Galatasaray karşısında 3-0 mağlup olmasının ardından yardımcı antrenör Mehmet Aurelio önemli açıklamalarda bulundu.

Maç Sonrası Değerlendirme

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen galip gelen tarafın Galatasaray olduğunu ifade etti. "Galatasaray'ı tebrik ediyorum; bu gece galibiyeti hak ettiler" dedi.

Maçın Seyri ve Enerji Problemi

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak 10. dakikada yedikleri duran top golüyle geriye düştüklerini belirten Aurelio, "İkinci yarıda oyunumuzu sürdürmeyi hedefledik. Ancak beraberlik golünü atamayınca rakip yeniden öne geçti ve moralimiz düştü. İyi bir performans sergilememize rağmen bu gece Galatasaray galip geldi" dedi.

Gelecek Hedefler

Takımın mevcut düşük enerjisinin üstesinden gelmek istediklerini ekleyen Aurelio, "Antalyaspor daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor. Yarından itibaren Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftar Tepkisi ve Yönetim Açıklamaları

Taraftarların yönetimi ve teknik heyeti istifaya çağırmasıyla ilgili bir soru üzerine Aurelio, "Biz çalışmalarımıza devam etmeyi istiyoruz. En iyisi için çaba gösteriyoruz ve Antalya'yı daha iyi yerlere taşımak için Alex hocamız ve oyuncularımızla birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Saha Koşulları Üzerine Yorumlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un stadın zemini hakkında yaptığı şikayete de değinen Aurelio, sahanın durumunun şikayet edecek kadar kötü olmadığını belirtti.