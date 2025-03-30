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Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'ı 112-110 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:18
Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Şok Sonuç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Galatasaray karşısında büyük bir başarı yakalayarak 112-110'lık skorla galip geldi.

Büyükçekmece'nin 10. Galibiyeti

Bu sonuçla birlikte, Onvo Büyükçekmece Basketbol ligin sevindirici bir performansı ile 10. galibiyetini elde etti. Öte yandan, Galatasaray ise ligde üst üste 3. kez kaybederek toplamda 11. yenilgisini almış oldu.

Maç sonrası değerlendirmelerde, Onvo Büyükçekmece'nin performansı ve Galatasaray'ın yaşadığı sorunlar bir kez daha gündeme geldi.

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