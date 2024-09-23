DOLAR
34,13 -0,11%
EURO
37,95 0,45%
ALTIN
2.884,4 -0,35%
BITCOIN
2.163.174,64 -0,34%

Optimist Milli Takımı 2024 Barcelona Yarışları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye'nin Optimist Yelken Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen 2024 Barcelona Takım Yarışları'nda gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:36
Optimist Milli Takımı 2024 Barcelona Yarışları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Optimist Milli Takımı'ndan Başarı

Türkiye Yelken Federasyonu'nun verdiği bilgiye göre, Optimist Milli Takımı, İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen 2024 Barcelona Takım Yarışları'nda gümüş madalya kazandı.

Takımın Bileşimi ve Performansı

Turnuvada temsilcimiz olarak Mehmet Erkut Budak, Derin Değişen, Zeynep Özer ve Cengiz Eren Güvenç yer aldı. Yarışmalar boyunca elemelerde 17 galibiyet, 15 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir performans sergilediler.

Final Yarışları ve Sonuç

Üzücü bir şekilde, final yarışları yetersiz rüzgar koşullarından dolayı gerçekleştirilemedi. Ancak, takımımız bu koşullara rağmen 2. sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi olma başarısını gösterdi.

Bu başarı, Türkiye yelken sporundaki gelişimin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Göztepe'ye Yenildi: Teknik Sorumlu Serhat Sütlü Açıklamalarda Bulundu
2
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Açıklamalar: 'Fırsatları Değerlendirmeliyiz'
3
Gaziantep FK ve Trabzonspor'un Beraberliği
4
Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
5
Göztepe, Bellona Kayserispor Karşısında İlk Yarıda Rahat Bir Üstünlük Sağladı
6
Vincenzo Montella İtalya'da Sakatlık Önleme Konferansında Ders Verdi
7
Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Değerlendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!