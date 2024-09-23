Optimist Milli Takımı 2024 Barcelona Yarışları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Optimist Milli Takımı'ndan Başarı

Türkiye Yelken Federasyonu'nun verdiği bilgiye göre, Optimist Milli Takımı, İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen 2024 Barcelona Takım Yarışları'nda gümüş madalya kazandı.

Takımın Bileşimi ve Performansı

Turnuvada temsilcimiz olarak Mehmet Erkut Budak, Derin Değişen, Zeynep Özer ve Cengiz Eren Güvenç yer aldı. Yarışmalar boyunca elemelerde 17 galibiyet, 15 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir performans sergilediler.

Final Yarışları ve Sonuç

Üzücü bir şekilde, final yarışları yetersiz rüzgar koşullarından dolayı gerçekleştirilemedi. Ancak, takımımız bu koşullara rağmen 2. sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi olma başarısını gösterdi.

Bu başarı, Türkiye yelken sporundaki gelişimin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.