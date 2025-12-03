Ordu’da Goalball Farkındalık Maçı: Orduspor Görme Engelliler Protokolle Buluştu

Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen goalball farkındalık maçında protokol ile karşılaştı; maç 5-3 sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:23
Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda protokol üyeleriyle bir goalball farkındalık maçı oynadı.

Vali Muammer Erol başlattı, protokol gözleri kapatarak oynadı

Organizasyonda Ordu Valisi Muammer Erol tarafından başlatılan maçta protokol üyelerinin gözleri kapatıldı ve oyun, ses çıkaran özel top ile oynandı.

Başkanvekili Vedat Yavuz’un açıklaması

Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanvekili Vedat Yavuz, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 1992 yılından itibaren Birleşmiş Milletlerde kabul edilmiş ve dünyada çeşitli faaliyetler yapmak sureti ile engellilerin sorunlarını ve çözüm yolları anlatılıyor. Biz de bugün Ordu’da Orduspor Görme Engelliler Goalball takımı olarak protokoldeki temsilcilerin gözlerini kapatarak, görme engellilerin nasıl spor yaptıklarını ve nasıl başarıya gittiklerini görmeleri açısından farkındalık müsabakası düzenledik. Buradaki hedefimiz, görme engelli bireylerin spor yoluyla nasıl hayatlarında mutluluk kazandıklarını göstermek" dedi.

Maç sonucu

Farkındalık maçı, görme engelli sporcuların 5-3'lük galibiyeti ile sonlandı.

