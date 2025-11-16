Ordu'ya Yeni Spor Kompleksi: Altınordu'ya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu

Ordu'ya yeni spor kompleksi Altınordu Eskipazar'a inşa ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in spora yönelik yatırımları kapsamında Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi’ne yeni bir spor kompleksi kazandırılıyor.

Daha önce 22 dönümlük alanı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahasının yapılmasına öncülük eden Başkan Güler, şimdi de bölgeye yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu kazandırıyor. Proje, Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülüyor ve kazı çalışmaları başladı.

Yarı olimpik yüzme havuzu detayları

Projede yer alacak yarı olimpik yüzme havuzu, toplam 950 metrekare taban alana sahip olup 315 metrekarelik idari bölüm ve 635 metrekarelik havuz alanından oluşacak. Havuz, 25 metre uzunluğunda ve 140 santimetre derinliğinde tasarlanmış olup, kentte yüzme sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Çok amaçlı spor salonu ve tesisin diğer birimleri

Kompleks içinde modern mimariye sahip bir çok amaçlı spor salonu inşa edilecek. Tesis bünyesinde spor alanı, giyinme odaları, revir, çamaşır ve duş bölümleri, sauna, mutfak ve yemekhane yer alacak.

Ayrıca sporcuların konaklayabileceği, banyolu ve toplam 10 kişilik 5 oda da tesis bünyesinde hizmet verecek.

PROJE TAMAMLANDIĞINDA BU ŞEKİLDE GÖRÜLECEK