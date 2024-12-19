Ordulu Judocu Ayşegül Şensoy Göl, 29 Yıl Aradan Sonra Başarıyla Döndü

Judoya 29 Yıl Sonra Dönüş

Ordulu milli judocu Ayşegül Şensoy Göl, 29 yıl aradan sonra veteranlar kategorisinde katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. 53 yaşındaki Göl, judo sporuna 9 yaşında ağabeylerinin yönlendirmesiyle adım attı.

İlk Başarılar ve Ara Dönem

Göl, 23 yaşında iş ve evlilik gibi nedenlerle judo kariyerine ara vermiş olsa da, uzun yıllar boyunca judo hakemliği yaparak spor camiasıyla bağını koparmadı. Geçtiğimiz yıl veteranlar kategorisinde müsabakalara yeniden katılmaya başladı.

Balkan Şampiyonu Oldu

Ekim 2023'te Makedonya'da düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda birincilik elde eden Göl, son olarak Yunanistan'da gerçekleşen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya kazandı.

Hedefleri ve Motivasyonu

Göl, Altınordu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışıyor ve Yeni Ordu Stadı'ndaki judo salonunda antrenmanlarını sürdürüyor. Üç çocuğundan ikisi de judocu olan Göl, AA muhabirine verdiği demeçte, judoya 1980’de ağabeylerinin teşviğiyle başladığını ve uzun zaman sonra yeniden bu başarıları elde etmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Veteranlar kategorisindeki müsabakalarına iki yıldır devam ettiğini belirten Göl, "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak. Antrenörlerim eşliğinde çalışmalarıma devam ediyorum," dedi.

Ailesine ve Destekçilere Teşekkür

Uzun yılların ardından elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini belirten Göl, desteğini esirgemeyen eşi, ailesi ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz’e teşekkür etti.

Türk Kadınının Gücünü Gösteriyor

Judo antrenörü Mertcan Akçay, Ayşegül Şensoy Göl’ün Balkan Şampiyonası’ndaki başarısının Türk kadınının gücünü gösterdiğini belirtti. Akçay, "Aynı zamanda çalışan kadınlarımıza da meslek hayatı dışında neler yapabileceklerini gösterdi," ifadelerini kullandı.

Ordulu milli judocu Ayşegül Şensoy Göl, 29 yıl aranın ardından veteranlar kategorisinde katıldığı müsabakalarda gösterdiği başarılarla dikkati çekiyor. Türkiye'deki organizasyonların yanı sıra Ekim 2023'te Makedonya'da katıldığı Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda birincilik elde eden Göl, yaklaşık üç hafta önce Yunanistan'da düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya kazandı.

Ordulu milli judocu Ayşegül Şensoy Göl, 29 yıl aranın ardından veteranlar kategorisinde katıldığı müsabakalarda gösterdiği başarılarla dikkati çekiyor. Türkiye'deki organizasyonların yanı sıra Ekim 2023'te Makedonya'da katıldığı Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda birincilik elde eden Göl, yaklaşık üç hafta önce Yunanistan'da düzenlenen Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya kazandı.