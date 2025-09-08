Orhan Okulu 2025 CW Enerji Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu

Lig, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile sona erdi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Liginin 2025 sezonu, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleriyle tamamlandı.

Üçüncü sezonu verilen ligde başpehlivan Orhan Okulu, 7 etap sonunda topladığı 91 puanla sezonun şampiyonu oldu.

Okulu, aynı yıl içinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini de kazanarak, aynı yıl hem Kırkpınar hem de lig şampiyonu olan ilk başpehlivan unvanını elde etti. Tecrübeli güreşçi, ligin ilk düzenlendiği 2023 sezonunu da zirvede tamamlamıştı.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, elde ettiği çıkışla dikkati çekerek 74 puanla ikinci sırada yer aldı.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni kazanan ve geçen yılın lig şampiyonu Enes Doğan ise bu sezonu 70 puanla üçüncü sırada bitirdi.