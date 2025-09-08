Orhan Okulu 2025 CW Enerji Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu

Orhan Okulu, 91 puanla 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kazanarak aynı yıl Kırkpınar ve lig şampiyonluğunu elde eden ilk başpehlivan oldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:36
Orhan Okulu 2025 CW Enerji Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu

Orhan Okulu 2025 CW Enerji Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu

Lig, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile sona erdi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Liginin 2025 sezonu, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleriyle tamamlandı.

Üçüncü sezonu verilen ligde başpehlivan Orhan Okulu, 7 etap sonunda topladığı 91 puanla sezonun şampiyonu oldu.

Okulu, aynı yıl içinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini de kazanarak, aynı yıl hem Kırkpınar hem de lig şampiyonu olan ilk başpehlivan unvanını elde etti. Tecrübeli güreşçi, ligin ilk düzenlendiği 2023 sezonunu da zirvede tamamlamıştı.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, elde ettiği çıkışla dikkati çekerek 74 puanla ikinci sırada yer aldı.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni kazanan ve geçen yılın lig şampiyonu Enes Doğan ise bu sezonu 70 puanla üçüncü sırada bitirdi.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirli Tekvando Ustası Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor
2
Montella: İspanya 6-0'ı ders yapacağız — Dünya Kupası hedefi sürüyor
3
İspanya, Türkiye'yi 6-0 Mağlup Etti: Luis de la Fuente'dan Maç Değerlendirmesi
4
ABD Açık: Carlos Alcaraz, Sinner'i 3-1 Yenerek Şampiyon
5
Orhan Okulu 2025 CW Enerji Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu
6
Sema Çalışkan Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde
7
Nazım Tüzün, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye Etabı Şampiyonu

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı