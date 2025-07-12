Orkun Kökçü, Beşiktaş'a Transfer Oldu: Taraftarların Coşkusu Büyüktü

Milli yıldız Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Kulübün İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Camianın Orkun'a, Orkun'un da Beşiktaş'a olan sevgisini karşılıksız bırakamazdık." dedi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, özel bir uçakla Amsterdam'dan İstanbul'un Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptı. Havalimanında çok sayıda taraftar, Orkun'u karşılamak için saatlerce bekledi. Orkun, pasaport işlemlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla buluşmanın heyecanını yaşadı ve bu sırada taraftarlar büyük bir coşku gösterdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Daltaban, "Orkun çok iyi bir futbolcu ama ötesinde çok iyi bir Beşiktaşlı. Camiaya hem iyi bir oyuncu hem de iyi bir ruh transfer ettik." şeklinde konuştu. Asbaşkan Murat Kılıç ise, "Orkun'a 'Yuvana hoş geldin.' diyoruz. Yönetim olarak hızlı hareket ettik. Başkanımız gece gündüz demeden transferin gerçekleşmesini sağladı." dedi.

Transferi hakkında yorum yapan Orkun Kökçü, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'a transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Bu benim için gurur verici bir şey. Zamanında ben de tribünlerde oldum. Bu arma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız." diye belirtti.

Futbol kariyerine doğduğu Hollanda'da başlayan Orkun, Feyenoord ile profesyonel oldu ve 175 resmi maçta 32 gol attı. 2023-2024 sezonu öncesinde 30 milyon avro bedelle Benfica'ya transfer oldu ve burada 2 sezonda 98 maça çıkarak 19 gol sevinci yaşadı. Ayrıca, Türk Milli Takımı'nın formasını 41 kez giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Orkun'un sağlık kontrollerinin ardından yarın Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi. Başkan Serdal Adalı'nın almaya gittiği Orkun Kökçü, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Milli futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Bu sırada taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi. Başkan Serdal Adalı'nın almaya gittiği Orkun Kökçü, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Milli futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Bu sırada taraftarlar büyük coşku yaşadı.