Ortahisar Belediyesi, Hentbol Türkiye Kupası'nda Anadolu Üniversitesi'ni Geçti

Ortahisar Belediyesi, Hentbol Türkiye Kupası'nda İlk Aşamada Galip Geldi

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu ilk ayağında Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 32-28'lik skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşma Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Karşılaşmanın ilk devresinde, Ortahisar Belediyesi, sağlam bir performans sergileyerek devreyi 17-15 önde tamamladı. Bu üstünlük, maçın sonucunu belirleyen önemli bir adım oldu.

İki takım arasındaki bu mücadele, 23 Mart'ta Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleşecek rövanş maçıyla devam edecek.