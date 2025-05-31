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Oryantiring Milli Takım Seçmeleri Bursa'da Devam Ediyor

Bursa'nın Keles ilçesinde devam eden milli takım seçmelerinde 91 sporcu, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek için yarışıyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:32
Oryantiring Milli Takım Seçmeleri Bursa'da Devam Ediyor

Bursa'da Oryantiring Milli Takım Seçmeleri Heyecanı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Milli Takım Seçmeleri, Bursa'nın Keles ilçesinde devam ediyor. 91 sporcunun katıldığı seçmelerde, 8 farklı kategoride 32 sporcu, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek için mücadele ediyor.

Sporcuların Kıyasıya Yarıştığı Gün

Seçmelerin ikinci gününde sporcular, Keles'teki "sürat yarışı" parkurunda ter dökerken, 16, 18, 20 ve 21 yaş kategorilerindeki erkek ve kadın sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Başarılı olan sporcuların, ilerleyen günlerde İtalya, Finlandiya, Belçika ve Çekya gibi ülkelerde düzenlenecek organizasyonlarda milli takım forması ile yarışacağı açıklandı.

Federasyon Başkanından Açıklama

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 aydır süren milli takım seçmeleri hazırlıklarının sona ermekte olduğunu belirtirken, tüm sporcuların milli takım forması için özveriyle hazırlandığını vurguladı. Güler, yarın yapılacak yarışla Türkiye Oryantiring Federasyonu 2024-2025 sezonunun sona ereceğini söyledi.

Keles’in Doğa Sporları Merkezi Olma Hedefi

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ise bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Doğru, Kocayayla'nın Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun milli takım kampı olduğunu belirterek, Keles'in dağ ve doğa sporlarının merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Seçmeler, yarın Kocayayla'daki "orta mesafe yarışı" ve ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Milli Takım Seçmeleri, Bursa'nın Keles ilçesinde devam...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Milli Takım Seçmeleri, Bursa'nın Keles ilçesinde devam ediyor. Milli takım seçmelerinin 2'nci gününde sporcular, Keles ilçesindeki "sürat yarışı" parkurunda ter döktü.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Milli Takım Seçmeleri, Bursa'nın Keles ilçesinde devam...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2'nci Milli Takım Seçmeleri, Bursa'nın Keles ilçesinde devam ediyor. Milli takım seçmelerinin 2'nci gününde sporcular, Keles ilçesindeki "sürat yarışı" parkurunda ter döktü.

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