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Osayi: “Nefsi müdafaada bulundum”

Trabzon’da oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan şiddet olayları, gündeme gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe’de forma giyen ve olaylar sonrasında “yumruk” görüntüsü ile akıllara kazınan Bright Osayi-Samule, Nijerya basınına verdiği demeçte, olayla ilgili olarak “Nefsi müdafaaydı” açıklamasında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 16:38
Osayi: “Nefsi müdafaada bulundum”

Olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında, Trabzonsporlu taraftarların sahaya girmesi ile yaşanan şiddet olayları ile ilgili, Fenerbahçeli Bright Osayi-Samule, ülkesi Nijerya’dan bir basın kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Kendisine attığı yumrukla ilgili soru sorulunca Bright Osayi-Samule “Taraftarlar takımıma saldırıyordu. Yaptığım şey nefsi müdafaaydı” şeklinde cevap verdi.

Maçla ilgili olarak ise Osayi “ilk maçta bizi evimizde yenmişlerdi. Biz de onları kendi evlerinde mağlup ederek intikamımızı aldık” yorumunda bulundu.

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