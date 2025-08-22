DOLAR
Osman Aşkın Bak Aydın'da Gösteri Maçında Forma Giydi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da tesis açılışı sonrası düzenlenen gösteri maçında forma giydi; maçı 8-4 kazandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:13
Açılış töreni sonrası saha heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da genç sporcular ve kent protokolünün katıldığı futbol gösteri maçında formasını giydi.

Bak, kentte yapımı tamamlanan 23 tesisin Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yerleşkesindeki Binali Yıldırım Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreni sonrası düzenlenen gösteri maçı için sahaya çıktı.

Karma iki takım halinde oynanan maçta, takımlarda AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü sporcuları, kurum müdürleri ve gazeteciler yer aldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın başlama vuruşunun ardından mücadele başladı.

Karşılaşmayı Bakan Bak'ın takımı 8-4 kazandı. Müsabakanın ardından Bak, oyuncuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ3), Aydın'da genç sporcular ve kent protokolünün katıldığı futbol gösteri maçında forma giydi.

