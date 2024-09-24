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Osman Furkan, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Üçüncü Altın Madalya Peşinde

Amasya'dan 20 yaşındaki Osman Furkan, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:16
Osman Furkan, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Üçüncü Altın Madalya Peşinde

Osman Furkan'ın Hedefi Üçüncü Şampiyonluk

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki milli sporcu Osman Furkan Karakaya, yaklaşan Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etmeyi amaçlıyor.

Şampiyona Detayları

Osman Furkan, Kosova'nın Priştine kentinde 7-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonada 91 kilo A klasman büyükler kategorisinde mücadele edecek.

Hazırlık Süreci

Şampiyona için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Furkan, antrenör Mustafa Kaya ile birlikte Amasya Belediyespor'un salonunda günde üç saat antrenman yaparak formunu koruyor.

Hedefi ve Motivasyonu

Osman, daha önce iki kez Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl da şampiyon olup ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp birinciliği alacağız." diye konuştu.

Antrenörün Yorumları

Antrenör Mustafa Kaya, Osman Furkan'ın Süper Lig'de birinci olarak Avrupa Şampiyonu olma hakkı kazandığını ifade ederek, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemize, memleketimize Avrupa şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Hedefimiz Furkan'ın üçüncü Avrupa şampiyonluğu." şeklinde belirtti.

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda...

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor. Karakaya, hazırlıklarını Amasya Belediyespor'un salonunda sürdürüyor.

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda...

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor. Karakaya, hazırlıklarını Amasya Belediyespor'un salonunda sürdürüyor.

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda...

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor. Karakaya, hazırlıklarını Amasya Belediyespor'un salonunda sürdürüyor.

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda...

Amasya'da yaşayan 20 yaşındaki Osman Furkan Karakaya, katılacağı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmayı hedefliyor. Karakaya, hazırlıklarını Amasya Belediyespor'un salonunda sürdürüyor.

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