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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde Rahvan At Yarışları Yapıldı

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde Osman Gazi'yi Anma ve Fethi Şenlikleri'nde rahvan at yarışları gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:12
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde Rahvan At Yarışları Yapıldı

Bursa'da Rahvan At Yarışları Heyecanı

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde rahvan at yarışları düzenlendi.

130 At Mücadele Etti

Osmangazi Belediyesi'nin önderliğinde, Armutköy Mahallesi'ndeki Ata Sporları Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlara 130 at katıldı. Yarışmalar, "baş", "başaltı", "büyük orta", "küçük orta", "deste", "yerli doludizgin", "taze beşli", "kadınlar", "dörtlü taylar", "üçlü taylar" ve "ikili taylar" kategorilerinde yapıldı.

Belediye Başkanı Aydın'ın Katılımı

Etkinlik alanına ata binerek gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, rahvan at binicileriyle birlikte büyük bir coşku içinde yarışları başlattı. Yarışmaların sonunda, dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Geleneklerin Yaşatılması ve Geleceğe Taşınması

Başkan Aydın, ata sporuna gönül veren at sahipleri ve binicilerin gelenekleri yaşatma çabalarını vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile yaklaşık 5 haftadır devam eden Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü etkinliklerini tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacağız" dedi.

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri...

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi. Osmangazi Belediyesi tarafından, Armutköy Mahallesi Ata Sporları Parkı'nda organize edilen etkinlikte 130 at, "baş", "başaltı", "büyük orta", "küçük orta", "deste", "yerli doludizgin", "taze beşli", "kadınlar", "dörtlü taylar", "üçlü taylar" ve "ikili taylar" kategorilerinde mücadele etti.

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri...

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi. Osmangazi Belediyesi tarafından, Armutköy Mahallesi Ata Sporları Parkı'nda organize edilen etkinlikte 130 at, "baş", "başaltı", "büyük orta", "küçük orta", "deste", "yerli doludizgin", "taze beşli", "kadınlar", "dörtlü taylar", "üçlü taylar" ve "ikili taylar" kategorilerinde mücadele etti.

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