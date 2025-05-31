Osman Göçen, Moğolistan'da Altın Madalya Kazandı

Osman Göçen, Moğolistan'da Şampiyonluk Yaşadı

Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Finaldeki Mücadele

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü gününde erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman, finalde ev sahibi ülke sporcusu Byambadorj Bat Erdene'yi 7-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Diğer Mücadeleler

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise bronz madalya maçında sakatlık yaşadığı için hükmen kaybederek 5. sırada yer aldı.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen bu organizasyon, yarın sona erecek.

Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.