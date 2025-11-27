Osmangazi Belediyespor Atletleri Avrupa Kros Kadrosunda — Portekiz Bileti

Osmangazi Belediyespor atletleri, Türkiye Kros Şampiyonası ve Ömer Besim Koşalay Koşusu'ndaki başarılarıyla Aralık'taki Avrupa Kros Şampiyonası için milli takıma seçildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:35
Osmangazi Belediyespor Atletleri Avrupa Kros Kadrosunda — Portekiz Bileti

Türkiye Kros Şampiyonası'ndan Portekiz'e vize

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Ömer Besim Koşalay Koşusunda sergiledikleri etkileyici performansla Milli Takım kadrosuna seçildi ve Aralık ayında Portekiz'in Lagoa şehrinde düzenlenecek yarışma için biletlerini kaptı.

Yarışma detayları ve sonuçlar

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon İstanbul'da gerçekleştirildi. Kadın ve erkeklerde U20, U23 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda toplam 170 atlet mücadele etti.

Osmangazili genç yetenekler’de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 1.500 metre mix koşusunda yarışan Recep İstek ikincilik derecesi elde ederken, 7.500 metre etabında mücadele eden Azat Demirtaş dördüncü olarak öne çıktı.

Tebrikler ve beklentiler

Alınan bu sonuçlarla Aralık ayında Lagoa'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazili atletlere ve antrenörlerine başarı dileklerini iletti.

