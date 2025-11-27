Osmangazi Belediyespor Atletleri Avrupa Kros Kadrosunda — Portekiz Bileti

Osmangazi Belediyespor Atletleri Avrupa Kros Kadrosunda

Türkiye Kros Şampiyonası'ndan Portekiz'e vize

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Ömer Besim Koşalay Koşusunda sergiledikleri etkileyici performansla Milli Takım kadrosuna seçildi ve Aralık ayında Portekiz'in Lagoa şehrinde düzenlenecek yarışma için biletlerini kaptı.

Yarışma detayları ve sonuçlar

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon İstanbul'da gerçekleştirildi. Kadın ve erkeklerde U20, U23 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda toplam 170 atlet mücadele etti.

Osmangazili genç yetenekler’de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 1.500 metre mix koşusunda yarışan Recep İstek ikincilik derecesi elde ederken, 7.500 metre etabında mücadele eden Azat Demirtaş dördüncü olarak öne çıktı.

Tebrikler ve beklentiler

Alınan bu sonuçlarla Aralık ayında Lagoa'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazili atletlere ve antrenörlerine başarı dileklerini iletti.

OSMANGAZİ BELEDİYESPOR ATLETİZM TAKIMI SPORCULARI, TÜRKİYE KROS ŞAMPİYONASI VE ÖMER BESİM KOŞALAY KOŞUSU’NDA SERGİLEDİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRICI PERFORMANSLA PORTEKİZ’DE DÜZENLENECEK MÜSABAKANIN VİZESİNİ ALARAK, MİLLİ TAKIM KADROSUNA SEÇİLDİ.