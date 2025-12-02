Osmangazili Atletlerden Bursa'da Madalya Yağmuru

Merhum Ziya Ertan Alaçam ve Hasan Şeker Salon İl Deneme Yarışmaları’nda Osmangazi Belediyespor öne çıktı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Merhum Ziya Ertan Alaçam ve Hasan Şeker Salon İl Deneme Yarışmalarında elde ettikleri derece ve madalyalarla dikkat çekti. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Bursa’da çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Toplam 363 sporcunun katıldığı turnuvada Osmangazi’nin genç yetenekleri pek çok branşta kürsüye çıktı. U16 kategorisinde Muhammed Esad Ayna 800 metrede Bursa birincisi olurken, Talha Özen gülle atmada 15.49luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Berkay Işık 60 metre ve 200 metrede ikincilik elde ederken, Atlas Seymen üçüncülük kürsüsüne çıktı. Deniz Seymen ise 400 metrede bronz madalya kazandı.

Atlama branşlarında Yağız Çorlak, uzun atlamada 6.47 metre ve üç adım atlamada 13.67 metreye ulaşarak iki ayrı birincilik elde etti. Ayberk Cesur üç adım atlamada 12.89 derecesiyle ikinci, Safa Yüksel ise her iki branşta da üçüncü sırada yer aldı.

Gülle atmada Mehmet Ali Baykal birincilik, Bertuğ Savaş ikincilik, Hamza Bilgili ise üçüncülük elde etti. Ayrıca Ata Mutlu 60 metre engellide 9.36 koşarak yarışmayı ikincilikle tamamladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, aldıkları derecelerle Bursa’yı gururlandıran genç sporcuları ve antrenörlerini yürekten kutladı.

