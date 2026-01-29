Osmangazili Badmintoncular 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Parladı

Osmangazi Belediyespor sporcuları, 19-23 Ocak'ta Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülükler alarak kulüpler sıralamasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:03
Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19-23 Ocak tarihlerinde Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Turnuva Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edildi ve Osmangazi'nin genç sporcularının performansı dikkat çekti.

Dereceler

Tek kızlar kategorisinde Şerife Miray Balkan ikinci, Nihan Tahran üçüncü oldu.

Çift kızlar kategorisinde Nihan Tahran ve Buğlem Yavuz ikilisi ikincilik elde etti.

Çift erkekler kategorisinde Fatih Çavdar ile Turan Özden ikilisi üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediyespor, alınan bu derecelerle turnuvayı kulüpler sıralamasında Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

