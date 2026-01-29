Osmangazili Badmintoncular 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Parladı

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19-23 Ocak tarihlerinde Hatay'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Turnuva Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edildi ve Osmangazi'nin genç sporcularının performansı dikkat çekti.

Dereceler

Tek kızlar kategorisinde Şerife Miray Balkan ikinci, Nihan Tahran üçüncü oldu.

Çift kızlar kategorisinde Nihan Tahran ve Buğlem Yavuz ikilisi ikincilik elde etti.

Çift erkekler kategorisinde Fatih Çavdar ile Turan Özden ikilisi üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediyespor, alınan bu derecelerle turnuvayı kulüpler sıralamasında Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESPOR BADMİNTON TAKIMI SPORCULARI, 19-23 OCAK TARİHLERİNDE HATAY’DA DÜZENLENEN 15 YAŞ ALTI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI.