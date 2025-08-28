Otizm ve Mental Yüzme Takımı Tayland'da 11 Madalya Kazandı

Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücülerden dikkat çeken performans

Özel Sporcular Otizm ve Mental Yüzme Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın beşinci günü itibarıyla milli sporcuların madalya mücadelesi devam ediyor.

Bilge Kağan Yılgın, otizm büyükler 800 ve 1500 metre serbest kategorilerinde gümüş madalya kazandı. Yılgın ayrıca otizm gençler 400 metre serbestte altın, 200 metre serbestte ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ulaş Yılmazoğlu mental gençler 200 metre karışık ve 1500 metre serbestte gümüş, 400 metre serbest ve 400 metre karışıkta bronz madalya elde etti.

Korcan Bulut Özdemir mental gençler 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta bronz madalya kazanırken, Zeynep Duru Çifçi mental gençler 50 metre kelebekte bronz madalyaya ulaştı.

Milli takımın başarısı, Türkiye'nin özel sporcular alanındaki uluslararası varlığını güçlendirirken, şampiyona 30 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.