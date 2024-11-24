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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde namağlup şampiyonluk elde etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:17
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın Büyük Başarısı

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde elde ettiği namağlup şampiyonlukla büyük bir başarıya imza attı. Oturum, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, milliler Büyük Britanya ve Fransa ile oynadığı son iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanarak şampiyonluk kupasını kazandı.

İlk Sırayı Kaptılar

Ay-yıldızlı takım, turnuvada 6'da 6 yaparak birinci olmayı başardı. Organizasyonda Hollanda ikinci, Fransa üçüncü, Büyük Britanya dördüncü, Gürcistan beşinci, Litvanya altıncı ve Çekya yedinci sırayı aldı.

Başkan Vekili Aslandaş'ın Açıklamaları

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, namağlup şampiyonluk elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası A kategorisinde yarışacaklarını belirten Aslandaş, "Oturarak voleybol bir yıl önce bize bağlandı. Hızla organizasyona başladık. Tüm Türkiye'de sporcu taramaları yapıyoruz ve antrenör eğitimlerine hazırlanıyoruz. Hedefimiz, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmek." dedi.

Başantrenör Hopyar'dan Önemli Mesajlar

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar, kazandıkları başarıyla ilgili, "Şampiyon olarak buraya gelmiştik ve bunu kanıtladık. Bu bir başarı öyküsü, Karaman kampı bize uğurlu geldi. Tüm oyuncularımı, federasyonumuzu ve teknik ekibimizi kutluyorum. Bu şampiyonluk, eşimin ve kızımın doğum günü hediyesi olsun." şeklinde konuştu.

Türkiye, yanı sıra Hollanda ve Fransa, önümüzdeki yıl Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A kategorisine doğrudan katılma hakkı elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde şampiyonluğa ulaştı....

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son günde milliler, Büyük Britanya ve Fransa ile oynadığı maçları 3-0'lık skorlarla kazandı. Şampiyonada 6'da 6 yapan ay-yıldızlı takım, birincilik kupasını sahibi oldu.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde şampiyonluğa ulaştı....

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son günde milliler, Büyük Britanya ve Fransa ile oynadığı maçları 3-0'lık skorlarla kazandı. Şampiyonada 6'da 6 yapan ay-yıldızlı takım, birincilik kupasını sahibi oldu.

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