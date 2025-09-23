Ousmane Dembele Altın Top (Ballon d'Or 2025) Kazandı

Ousmane Dembele 2025 Altın Top'unu Kazandı

Ousmane Dembele, Fransa'da düzenlenen 2025 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi oldu. Ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Paris Saint-Germain ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşayan 28 yaşındaki Dembele, jüri ve oylama sonucunda yılın futbolcusu olarak kabul edildi. Oylamada Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal ikinci, PSG'nin Portekizli oyuncusu Vitinha üçüncü oldu. Kadınlarda yılın futbolcusu ödülüne üst üste üçüncü kez Aitana Bonmati layık görüldü.

Kopa Kupası: Genç Yıldız Yamal Tekrar Taçlandı

Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı art arda ikinci kez kazandı. Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı, genç yetenekler sıralamasında bir kez daha zirveye çıktı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer aldı. Kadınlardaki Kopa Trophy'nin sahibi ise Barcelona'dan 19 yaşındaki forvet Vicky Lopez oldu.

Diğer Ödüller ve Öne Çıkanlar

Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası, erkeklerde Arsenal'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres'e, kadınlarda Barcelona'nın Polonyalı oyuncusu Ewa Pajor'a gitti.

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü erkeklerde Manchester City'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, kadınlarda ise Chelsea'nin İngiliz kalecisi Hannah Hampton kazandı.

Erkeklerde yılın teknik direktörü ödülüne Paris Saint-Germain'in İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique layık görülürken, kadınlarda İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Sarina Wiegman yılın teknik direktörü seçildi.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Paris Saint-Germain, kadınlarda ise Arsenal'e verildi.

Socrates Ödülü ve Xana Vakfı

Socrates ödülü, 2019 yılında nadir görülen bir kemik kanseri türü nedeniyle 9 yaşındaki kızı Xana'yı kaybeden Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından çocuklara ve gençlere kapsamlı sağlık desteği sağlamak amacıyla kurulan Xana Vakfı'na verildi.