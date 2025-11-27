Ovalıbağ FK, Major Futbol Ligi'nde çeyrek finalde

Niğde temsilcisi Real Aydınlı'yı 3-1 yenerek tur atladı

Futbol tutkusunu amatör ruhla profesyonel bir organizasyonda buluşturan Major Futbol Ligi'nde mücadele eden Niğde temsilcisi Ovalıbağ FK, rakibi Real Aydınlı'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.

İstanbul Kurtköy'de düzenlenen ve TFF onaylı hakemlerin yönettiği prestijli organizasyonda iddiasını sürdüren takım, Niğde'nin Ovalıbağ köyünü temsil ediyor.

Çeyrek finalde Ovalıbağ FK'nın rakibi Gölet Gençlik olacak. Maç 2 Aralık'ta İstanbul Anadolu Kaynarca Stadyumu'nda oynanacak.

Açıklama yapan takım; sahada göstereceği performansla hem Niğde'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hem de taraftarından alacağı destekle başarıya ulaşmayı hedefliyor.

