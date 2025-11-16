Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda neler yapıldı?

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Maç bilgileri

Karşılaşma 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

