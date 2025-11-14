Özbelsan Sivasspor kar altında hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman detayları

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ekip, pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Maç bilgileri

Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Esenler Erok Stadyumu’nda oynanacak.

