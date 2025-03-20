Özel Gereksinimli Bireyler HADO ile Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Artırılmış Gerçeklik Oyunuyla HADO, Özel Gereksinimli Bireyleri Güçlendiriyor

Kocaeli'de özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamlarına değer katmak için hayata geçirilen HADO projesi, artan ilgiyle dikkat çekiyor. Geleneksel yakantopun dijital versiyonu olan HADO, 2016 yılında Japonya'da geliştirildi ve 2019 yılında Türkiye'ye tanıtıldı.

Hız, strateji ve takım çalışmasının ön plana çıktığı bu oyun, Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından resmi bir spor dalı olarak kabul ediliyor. HADO Kocaeli Akademi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği, geçen yıl Kasım ayında 7 ile 26 yaş aralığında 12 özel gereksinimli sporcudan oluşan bir takım kurdu.

Projenin Amaçları

Proje, özel gereksinimli bireylerin fiziksel becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak tanırken, ilerleyen süreçte müsabakalara katılmayı da amaçlıyor. HADO Kocaeli İl Temsilcisi Uğur Karayiğit, özel gereksinimli bireyleri e-spor branşına katmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Karayiğit, "Sporcularımız, ilk antrenmanlarından itibaren yüksek bir performans gösterdiler. 3 ayda odaklanma sürelerini 3 saniyeden 7 saniyeye çıkardık" diyerek, projeye dair olumlu sonuçların devam ettiğini vurguladı.

İleriye Dönük Hedefler

Karayiğit, HADO'yu yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin oynayabileceği bir spor olarak tanıttıklarını ifade etti ve hedeflerinin daha fazla çocuğa ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi. "Bu branşı olimpiyatlara veya milli takıma dönüştüreceğiz" dedi.

Başarı Hikayeleri

Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz ise, projeye başlarken sporcularına güvendiğini ve onlarla birlikte başarılı olacaklarına inandığını belirtti. Abanoz, çocukların dikkat sürelerinin arttığını ve fiziksel gelişim sağladıklarını vurguladı.

Ailelerin çocuklarındaki gelişimden memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Abanoz, "Daha önce down sendromlularla oluşturulmuş bir HADO takımı yoktu. Bu eğitim modeli dünyada bir ilki temsil ediyor" şeklinde konuştu.

Takım oyuncusu otizmli Arel Çelikoğlu ise antrenmanların verimli geçtiğini ve takımda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO, Kocaeli'de özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunuyor. HADO Kocaeli İl Temsilcisi Uğur Karayiğit, AA muhabirine açıklama yaptı.

Oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu olan HADO, Kocaeli'de özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunuyor. HADO Kocaeli İl Temsilcisi Uğur Karayiğit, AA muhabirine açıklama yaptı.