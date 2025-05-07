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Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da Başladı

Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları, Malatya'da İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 22:54
Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da Başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları, Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Oyunların açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitenin 50. yıl kutlamaları çerçevesinde, Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları'na ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Akpolat, etkinliğe 10 ilden sporcuların katıldığını ifade ederek, "Çevre illerden 128 sporcumuz, Malatya'dan ise yaklaşık 200 sporcumuzun katılımıyla çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu katılımın sporun birleştirici gücünü, dostluk ve dayanışma ruhunun en güzel örneği olduğunu düşünüyorum," dedi.

Ayrıca, “Atletizm, bocce, masa tenisi ile futbol branşlarında yapılacak müsabakalarda sporcularımızın azmi, kararlılığı, centilmenliği bizlere gerçek spor ruhunun ne olduğunu gösterecek,” şeklinde konuştu.

Akpolat, 50. yıllarını kutladıkları bu dönemde sağlık, fen, sosyal bilimlerdeki akademik başarıların yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de önem verdiklerine dikkat çekti.

TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç ise açılışın çok güzel geçtiğini belirterek, sporcuların halk oyunları ekibinin gösterisine eşlik ettiğini kaydetti. Başkan Dilek Sabancı’nın burada olmayı çok istediğini ancak gelemediğini aktaran Oyguç, “Kendisi burada olmayı çok istiyordu, ancak gelemedi. Bizler onu temsilen burada bulunuyoruz,” dedi.

Prof. Dr. Betül Akyol, Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı olarak selamlama konuşması gerçekleştirdi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışan, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal katıldı.

Etkinlik, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel...

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat (önde sol 3), Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca (sol 2) açılış programına katıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel...

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat (önde sol 3), Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca (sol 2) açılış programına katıldı.

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