Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı Avrupa Oyunları Hazırlıklarına Başladı

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Avrupa Para Gençlik Oyunları İçin Ankara'da Kampa Girdi

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG) hazırlıkları kapsamında Ankara Üniversitesi tesislerinde kamp çalışmaları başlattı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 21-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan bu önemli etkinlik için özel sporcular, Ankara Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Kampa Katılım

Kamp, yüzme branş koordinatörü Muhsine Dalgıç öncülüğünde sürdürülüyor. Özel sporculardan Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu, Eymen Özdemir, Zeynep Duru Çiftçi, Gizem Koyunbakan ve Yunus Emre Çakır ile beraber refakatçileri de kampın bir parçası olarak katılım gösteriyor.

Başkanın Açıklamaları

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kampa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hedefimiz, ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda madalyaları kazanmak ve ülkemizi başarıyla temsil etmektir. 20 yaş altı gruplarında yapılacak oyunlara genç bir takım ile hazırlanıyoruz. İlk hedefimiz Avrupa Para Gençlik Oyunları, esas hedefimiz ise 2028 yılında ABD'de yapılacak Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunlarıdır. Milli takım kampımıza desteklerinden dolayı Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a teşekkür ediyorum."

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG) hazırlıkları için Ankara Üniversitesi tesislerinde kampa girdi.

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG) hazırlıkları için Ankara Üniversitesi tesislerinde kampa girdi.