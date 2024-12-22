Özkan Sümer, Trabzonspor'un Efsanevi Başkanı Mezarı Başında Anıldı

Trabzonspor'un hem futbolcu hem de başkan olarak tarihe geçiş yapan tek ismi Özkan Sümer, vefatının dördüncü yılında mezarı başında anıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ile beraber, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Başkan Ahmet Metin Genç, anma sırasında yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in Trabzon'a ve Türkiye'ye kazandırdığı değerleri vurguladı: "Bugün burada bu kadar kıymetli insanımızın kendisini anıyor olması, onu anladıklarının en büyük göstergesidir. Özkan Sümer, bu şehrin karakterini ve duruşunu temsil eden bir isimdir. O, Türk futboluna kazandırdığı yenilikçi anlayış ve sağladığı katkılarla her zaman takdirle hatırlanacaktır."

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas, Sümer'in spor camiasındaki etkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Trabzonspor'un kuruluşundaki ilk lisanslı futbolcularından biriydi. Hem futbolcu hem teknik adam hem de başkan olma durumu, dünyada eşine az rastlanır bir durum ve bu da onu özel kılmıştır. Hocamız, futbolun bir iş olmasının yanı sıra bir sanat ve felsefe olduğunu sıkça belirtmiştir."

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise Sümer'in anılmasının önemine dikkat çekerek, "Onun ne Trabzon’un ne de Türk futbolunun hafızasından silinmeyecek." dedi. Ören, Özkan Sümer'in bilgelik, inanç ve azmi simgelediğini belirtti: "Özkan Sümer, Türk futbolunun köklerini derinlere salmış bir fidan gibi büyüdü. Onun dokunduğu her genç futbolcunun gözlerinde bir geleceğin umudu parladı."

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Trabzonspor kulübü de Özkan Sümer'in vefatının yıldönümünde sosyal medya hesapları üzerinden şunları paylaştı: "Futbolcu, yetenek avcısı, hoca, başkan… Türk futbolunun yapı taşı… Ülkemizin ve Trabzonspor’un en önemli spor adamlarından Özkan Sümer’i vefatının dördüncü yıl dönümünde rahmetle anıyoruz."

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının dördüncü yılında mezarı başında anıldı.

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının dördüncü yılında mezarı başında anıldı.