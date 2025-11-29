Özlem Melek Korkmaz Dünya Şampiyonu — Kickboks 48 kg

Özlem Melek Korkmaz Dünya Şampiyonu

Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda büyük kadınlar 48 kilogramda altın madalya kazandı.

Maçlar ve final

Korkmaz, ön elemede Portekizli rakibini, çeyrek finalde Kazakistanlı sporcuyu ve yarı finalde Taylandlı rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Meksikalı rakibini net bir skorla, 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonun büyüklüğü

Turnuvada dünya genelinden 85 ülke ve 1964 sporcu mücadele etti. Korkmaz'ın elde ettiği zafer, Türkiye adına önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Özlem Melek Korkmaz, Dünya Büyükler Kickboks şampiyonu olarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

ÖZLEM MELEK KORKMAZ DÜNYA ŞAMPİYONU