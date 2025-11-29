Özlem Melek Korkmaz Dünya Şampiyonu — Kickboks 48 kg

Özlem Melek Korkmaz, Abu Dabi'de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda büyük kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:16
Özlem Melek Korkmaz Dünya Şampiyonu — Kickboks 48 kg

Özlem Melek Korkmaz Dünya Şampiyonu

Türkiye'yi temsil eden Özlem Melek Korkmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda büyük kadınlar 48 kilogramda altın madalya kazandı.

Maçlar ve final

Korkmaz, ön elemede Portekizli rakibini, çeyrek finalde Kazakistanlı sporcuyu ve yarı finalde Taylandlı rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Meksikalı rakibini net bir skorla, 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonun büyüklüğü

Turnuvada dünya genelinden 85 ülke ve 1964 sporcu mücadele etti. Korkmaz'ın elde ettiği zafer, Türkiye adına önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Özlem Melek Korkmaz, Dünya Büyükler Kickboks şampiyonu olarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

ÖZLEM MELEK KORKMAZ DÜNYA ŞAMPİYONU

ÖZLEM MELEK KORKMAZ DÜNYA ŞAMPİYONU

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özlem Melek Korkmaz Dünya Şampiyonu — Kickboks 48 kg
2
TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 1-3 Kdz. Ereğli Belediyespor
3
Gaziantep FK 1-2 Eyüpspor | Trendyol Süper Lig 14. Hafta
4
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Akkuş Belediyespor
5
Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Serikspor
6
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 1-1 Aliağa FK — 13. Hafta Berabere
7
Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?