Pacers, Knicks'i Mağlup Ederek NBA Finaline Yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, New York Knicks'i 125-108 yenerek seriyi 4-2 ile tamamladı ve NBA finaline yükseldi.

Maç, Gainbridge Fieldhouse'da gerçekleşti. Pacers'ın yıldızı Pascal Siakam, 31 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistlik etkileyici performansıyla galibiyette büyük rol oynadı. Siakam, aynı zamanda Doğu Konferansı finalinin MVP'si seçildi.

Knicks cephesinde ise OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle dikkat çekerken, Karl-Anthony Towns 22 sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" yapmayı başararak takımına katkıda bulundu.

Pacers, 2000 yılında yalnızca bir kez NBA finalinde yer almış ve o maçta Shaquille O'Neal ve Kobe Bryantlı Lakers'a kaybetmişti. Bu yılki finalde ise 6 Haziran Cuma günü Paycom Center'da Oklahoma City Thunder ile mücadele edecekler.

Yüzlerce Knicks taraftarı, New York Knicks'in Indiana Pacers'a 108-125'lik skorla elendiği 'Doğu Konferansı Yarı Finalleri 6. Maçı'nı izlemek üzere Central Park'taki Wollman Rink'te bir araya geldi. Knicks taraftarları Pacers'a kaybedilen 6. maç sırasında Central Park'taki izleme partisinde tepki gösterdi.

Yüzlerce Knicks taraftarı, New York Knicks'in Indiana Pacers'a 108-125'lik skorla elendiği 'Doğu Konferansı Yarı Finalleri 6. Maçı'nı izlemek üzere Central Park'taki Wollman Rink'te bir araya geldi. Knicks taraftarları Pacers'a kaybedilen 6. maç sırasında Central Park'taki izleme partisinde tepki gösterdi.