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Pamukkale'de İlk Motosiklet Festivali Yapıldı

Quick Sigorta'nın desteklediği Pamukkale Motosiklet Festivali, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:37
Pamukkale'de İlk Motosiklet Festivali Yapıldı

Pamukkale'de Motosiklet Festivali Coşkusu

Türkiye'nin önde gelen motosiklet etkinliklerinden biri olan Quick Sigorta Birinci Pamukkale Motosiklet Festivali, Denizli'de düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını bir araya getirirken, Pamukkale Belediyesi'nin desteği ve Denizli Motosiklet Kulüpleri Birliği'nin organizasyonuyla hayata geçirildi.

Katılımcılara Dolu Dolu Bir Program Sunuldu

Festival, motosiklet etkinlikleri, konserler, söyleşiler ve yarışmalarla dolu bir deneyim alanı sundu. Motosiklet dünyasının sevilen kulüplerinin katılımıyla renklendirilen bu etkinlikte, çeşitli sanatçılar ve müzik grupları sahne aldı. Ayrıca, DJ performansları ve dans gösterileri de etkinliği daha eğlenceli hale getirdi.

Güvenli Sürüş Eğitimleri ve Bakım Atölyeleri

Katılımcılar için düzenlenen güvenli sürüş eğitimleri ile motosiklet kullanımı hakkında bilgi edinme fırsatı sunuldu. Motosiklet bakım atölyeleri de, teknik bilgi edinmek isteyenler için çeşitli etkinlikler içeriyordu. Festivalin ailelere yönelik kısmında ise çocuklar için özel oyun alanları ve her yaş grubuna hitap eden eğlenceli aktiviteler yer aldı.

Quick Sigorta'nın Etkinlikteki Rolü

Quick Sigorta, "QTruck" ve "QKaravan" ile festival alanının ilgi odağı oldu. Standında çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenleyen şirket, aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Av. Uğur Çizmecioğlu ile Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Adnan Çelik'in de ziyaretlerini ağırladı.

Quick Routes Ekibinden İlginç Söyleşiler

Festivalde motosiklet gezgini Dilek ve Özgür Candar tarafından oluşturulan "Quick Routes" ekibi bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu sayede katılımcılara farklı deneyimler sunuldu.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy'un Açıklamaları

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, festivalin ana sponsoru olmaktan duyduğu heyecandan bahsederek, "Pamukkale'nin ilk motosiklet festivalinin ana sponsoru olduğumuz için ayrıca heyecanlıyız. Bölgenin doğal ve kadim atmosferi bu festivali özel kılıyor. Çok güzel bir kalabalık var, biz de "QTeam" olarak onların neşesine ortak olmak için buradayız. Standımızı ziyaret edenlerle fikir alışverişi yaparak, istek ve önerilerini dinledik. Bir sonraki durağımız Hatay'da görüşmek üzere" dedi.

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