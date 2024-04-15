Panathinaikos-Lamia maçında saha karışınca araya Fatih Terim girdi!

Panathinaikos-Lamia mücadele sonrasında yaşanan olay sonrasında ortalık karıştı. Ortamı sakinleştirmek için Fatih Terim'in araya girmesi sosyal medya üzerinde kısa sürede ilgi büyüdü. Panathinaikos'un galip gelmesiyle beraber şampiyonluk yolunda maç sonrasında gerginlik yaşanarak tartışmalar yaşandı.



Lamia Teknik Direktörü Vokolos ile Panathinaikos forveti Ioannidis arasında yaşanan gerginlik maç sonrasında devam etti. Olayın yaşandığını gören Fatih Terim, sahaya girerek oyuncusunu ve rakip hoca karşısında araya girerek sakinleştirmelerde bulundu. Tartışma kısa süre içerisinde sonuca vardı.

