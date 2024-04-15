Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

Panathinaikos-Lamia maçında saha karışınca araya Fatih Terim girdi!

Yunan Ligi'nde hareketli anlar yaşanırken Panathinaikos maçında olay yaşanırken Fatih Terim araya girmesiyle sular duruldu. Panathinaikos - Lamia'yı mağlup olurken ikinci sırada yerini aldı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:23
Panathinaikos-Lamia maçında saha karışınca araya Fatih Terim girdi!

Panathinaikos-Lamia mücadele sonrasında yaşanan olay sonrasında ortalık karıştı. Ortamı sakinleştirmek için Fatih Terim'in araya girmesi sosyal medya üzerinde kısa sürede ilgi büyüdü. Panathinaikos'un galip gelmesiyle beraber şampiyonluk yolunda maç sonrasında gerginlik yaşanarak tartışmalar yaşandı.
yunan ligi
Lamia Teknik Direktörü Vokolos ile Panathinaikos forveti Ioannidis arasında yaşanan gerginlik maç sonrasında devam etti. Olayın yaşandığını gören Fatih Terim, sahaya girerek oyuncusunu ve rakip hoca karşısında araya girerek sakinleştirmelerde bulundu. Tartışma kısa süre içerisinde sonuca vardı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor