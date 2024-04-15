Panathinaikos-Lamia maçında saha karışınca araya Fatih Terim girdi!

Panathinaikos-Lamia mücadele sonrasında yaşanan olay sonrasında ortalık karıştı. Ortamı sakinleştirmek için Fatih Terim'in araya girmesi sosyal medya üzerinde kısa sürede ilgi büyüdü. Panathinaikos'un galip gelmesiyle beraber şampiyonluk yolunda maç sonrasında gerginlik yaşanarak tartışmalar yaşandı.
Lamia Teknik Direktörü Vokolos ile Panathinaikos forveti Ioannidis arasında yaşanan gerginlik maç sonrasında devam etti. Olayın yaşandığını gören Fatih Terim, sahaya girerek oyuncusunu ve rakip hoca karşısında araya girerek sakinleştirmelerde bulundu. Tartışma kısa süre içerisinde sonuca vardı.
Panathinaikos-Lamia mücadele sonrasında yaşanan olay sonrasında ortalık karıştı. Ortamı sakinleştirmek için Fatih Terim'in araya girmesi sosyal medya üzerinde kısa sürede ilgi büyüdü. Panathinaikos'un galip gelmesiyle beraber şampiyonluk yolunda maç sonrasında gerginlik yaşanarak tartışmalar yaşandı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı
Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı
Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor
KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak
Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak
Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi