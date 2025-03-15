Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'ne Yükseldi

Papara Göztepe ve İlbank, Antalya'da düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig finalleri sonucu Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:18
Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'ne Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmaları sonunda Papara Göztepe ve İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun final gününde, İlbank Info Yatırım Karşıyaka'yı 3-1, Papara Göztepe de İBB Spor'u 3-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Final etabında 6 puan toplayarak birinci olan İlbank, 5 puanla ikinci sırayı elde eden Papara Göztepe ile birlikte Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi. İki takıma kupa ve madalyaları, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız tarafından verildi.

Yeni Hedefler Belirlendi

Göztepe Voleybol Şube Asbaşkanı Sinem Güntekin, 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne dönmenin İzmir ve kadın voleybolu için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Güntekin, bu başarının yalnızca bir başlangıç olduğuna değinerek, "Vodafone Sultanlar Ligi'nde de güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele edeceğiz. Hedefimiz, yalnızca ligde kalıcı olmak değil, zirveye oynayan bir takım yaratmak" dedi.

Taraftar Desteği Önemli

Güntekin, sözlerini sürdürerek, "Sahaya çıktığımız her maçta, mücadele ruhumuzu ve oyun gücümüzü en üst seviyeye taşıyarak şampiyonluk için savaşıp, Göztepe'yi kadın voleybolunun en güçlü markalarından biri haline getireceğiz" şeklinde ifade etti.

Destekler Devam Edecek

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, İzmir'in köklü Göztepe Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımına sezon başında isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeye başladıklarını aktardı. Saraoğlu, "Papara olarak sporu uzun yıllardır destekliyor ve gençlerin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Papara Göztepe'nin Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmesi bizim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Saraoğlu, bu başarının sadece bir sportif başarı değil, genç kızların sporla güçlenerek hayallerini gerçekleştirebileceğini gösteren güçlü bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı. "Çünkü spor, hayalleri gerçeğe dönüştüren ve toplumu ileri taşıyan bir güç. Papara olarak, gençlere her alanda umut ve ilham vermeye devam edecek, her zaman yanlarında olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig final etabında, Papara Göztepe ile İBB Spor...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig final etabında, Papara Göztepe ile İBB Spor, Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Ceren Kapucu (17), rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig final etabında, Papara Göztepe ile İBB Spor...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig final etabında, Papara Göztepe ile İBB Spor, Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe'den Ceren Kapucu (17), rakipleriyle mücadele etti.

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