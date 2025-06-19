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Para Atletizm Takımı Tunus'ta 4 Madalya Kazandı

Para Atletizm Erkek Milli Takımı, Tunus'taki yarışmada 3 altın ve 1 gümüş madalya ile önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 19:47
Para Atletizm Takımı Tunus'ta 4 Madalya Kazandı

Para Atletizm Takımı Tunus'ta Başarı Elde Etti

Para Atletizm Erkek Milli Takımı, Tunus'ta gerçekleşen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasını 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı sergiledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, serinin 8. ayağında ay-yıldızlı sporcular, toplamda 4 madalya kazanarak unutulmaz bir performans sergiledi.

Madalyalar Nasıl Dağıldı?

Organizasyonda Muhammet Atıcı, gülle atmadan altın madalya kazanırken, Mehmet Emin Eğilmez de 800 metre ve 1500 metre koşularında altın madalyanın sahibi oldu. Muhammet Arif Çenesiz ise uzun atlama kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Başkan Aydın’dan Açıklama

Açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sporcularımızın Tunus'ta ortaya koyduğu emek ve başarı hepimizi gururlandırdı. Gösterdikleri azim ve kararlılıkla örnek oldular. Teknik ekibimize, antrenörlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Para Atletizm Erkek Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasını 3...

Para Atletizm Erkek Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasını 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

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