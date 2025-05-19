Para Badmintoncular, Bahreyn'de 5 Madalya Kazandı

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda büyük bir başarı göstererek 5 madalya elde etti. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Öne çıkan milli sporcu Halime Yıldız, tek kadınlar SL3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada madalya kazanan diğer milli sporcular ise şu şekilde sıralandı:

Altın: Halime Yıldız (Tek kadınlar SL3)

Halime Yıldız (Tek kadınlar SL3) Gümüş: Emine Seçkin (Tek kadınlar WH2), İlker Tuzcu-Halime Yıldız (Karışık çift SL3-SU5)

Emine Seçkin (Tek kadınlar WH2), İlker Tuzcu-Halime Yıldız (Karışık çift SL3-SU5) Bronz: Tuğçe Çelik (Tek kadınlar SU5-SL4), İlker Tuzcu (Tek erkekler SU5)

Hedeflerini gerçekleştiren milli para badmintoncular, gelecek turnuvalar için de iddialı olduklarını gösterdi.

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda 5 madalya elde etti.