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Para Badmintoncular, Bahreyn'de 5 Madalya Kazandı

Türk para badmintoncular, Bahreyn'deki uluslararası turnuvadan 5 madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:10
Para Badmintoncular, Bahreyn'de 5 Madalya Kazandı

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda büyük bir başarı göstererek 5 madalya elde etti. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Öne çıkan milli sporcu Halime Yıldız, tek kadınlar SL3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada madalya kazanan diğer milli sporcular ise şu şekilde sıralandı:

  • Altın: Halime Yıldız (Tek kadınlar SL3)
  • Gümüş: Emine Seçkin (Tek kadınlar WH2), İlker Tuzcu-Halime Yıldız (Karışık çift SL3-SU5)
  • Bronz: Tuğçe Çelik (Tek kadınlar SU5-SL4), İlker Tuzcu (Tek erkekler SU5)

Hedeflerini gerçekleştiren milli para badmintoncular, gelecek turnuvalar için de iddialı olduklarını gösterdi.

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda 5 madalya elde etti.

Milli para badmintoncular, Uluslararası Bahreyn Turnuvası'nda 5 madalya elde etti.

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