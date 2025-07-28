Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Gerçekleşiyor

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, Samsun'da élkadım Okçuluk Tesisleri'nde başlamış bulunuyor. Bu önemli etkinlikte 59 sporcu yer alıyor ve yarışma oldukça büyük bir katılımla devam ediyor.

Takım Seçimleri İçin Kritik Öneme Sahip

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarışmalarda 2026 Türkiye Okçuluk Milli Takımlarının seçimleri yapılmış olacak. Bir anlamda olimpiyata gidecek takımın seçmesi olacak," diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Topaloğlu, ayrıca; "Çok ciddi katılım var. Sporcularımız yaptıkları hazırlıklarının sonucunu burada alacaklar. Milli takım ekibimiz de burada sporcularımızı takip ediyor," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bu önemli organizasyon, yarın gerçekleştirilecek son müsabakalarla sona erecek.

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 59 sporcu katılıyor.

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 59 sporcu katılıyor.