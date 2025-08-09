DOLAR
Para Tekvando Milli Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da yoğun antrenmanlarla başladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:48
Türkiye Para Tekvando Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da start verdi. Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, sporcular, Nur Tatar Tekvando Spor Salonu'nda sıkı bir antrenman programı ile çalışmalarını sürdürecekler.

Federasyon Başkanı Tanrıkulu'dan Destek Ziyareti

Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, hazırlık antrenmanını ziyaret ederek sporcu ve teknik ekiple bir araya geldi. Takımın motivasyonunu artırmak amacıyla sporcularla yakından ilgilenen Tanrıkulu, "Milli takımımıza güveniyoruz, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" dedi.

Milli takımın hedefi, uluslararası arenada başarılı sonuçlarla ülkemizi temsil ederek, Türkiye’nin Para Tekvando alanındaki başarısını artırmak.

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da başladı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, hazırlık antrenmanını ziyaret ederek, sporcu ve teknik ekiple bir araya geldi.

