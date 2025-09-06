DOLAR
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Başladı — 58 Sporcu, Los Angeles 2028 Hedefi

Nevşehir'de düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda 58 sporcu, 5 kategoride Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları hedefiyle yarışıyor. Şampiyona yarın sona erecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:39
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Los Angeles 2028 hedefiyle 58 sporcu piste çıktı

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na dahil edilen branşta, organizasyon Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde başladı. Etkinlikte çeşitli illerden 58 sporcu, 5 kategoride dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, basına yaptığı açıklamada Los Angeles'ta düzenlenecek paralimpik oyunlarına katılım için müsabakalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şenkaynağı, şampiyonanın ilk etabını Muş'ta yaptıklarını ve 28 sporcunun katıldığını anımsattı. Sözlerine, "Burada ise 15 kulüpten 58 sporcu bulunuyor. Bu branş giderek tanınıyor ve branşa ilgi artıyor. Önümüzdeki süreçte sporcu havuzunu genişleterek federasyon olarak ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Para tırmanış potansiyeli artan bir branş. Sadece yarışma anlamında değil engelli sporcularımızın rehabilitesi kapsamında da onlara katkıları olacağını düşünüyoruz. Olimpiyat şampiyonu olabilecek yetenekte sporcularımız var." şeklinde devam etti.

Organizasyon, bildirildiği üzere yarın sona erecek.

