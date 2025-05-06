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Paralimpik Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs'ta Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Ağrı'da kamp yaptı ve madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:23
Paralimpik Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Ağrı'da tamamladı.

Ağrı Spor Salonu'nda 10 gün süren kamp programı boyunca, 4 milli sporcu antrenman yaptı. Şampiyonaya katılacak olan bu sporcular, hedeflerini altın madalyayla dönmek olarak belirledi.

Paralimpik Karate Teknik Kurul Üyesi Mehmet Yazar, bu yılki şampiyonada 4 sporcuyla yer alacaklarını söyledi. Yazar, daha önce bu sporcularla Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri şampiyonluk ve üçüncülük başarılarına dikkat çekerek, "Ermenistan'daki şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Amacımız, bir tane olan Avrupa şampiyonluğumuzu iki veya üçe çıkarmak" dedi.

Milli Sporcuların Hedefleri

Milli sporcu Nesrin Cavatzade, 2005 yılında çocukları sayesinde karateye başladığını belirtti ve son 3 yıldır para karateye devam ettiğini vurguladı. 2023'te Avrupa ve dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden Cavatzade, "Ermenistan'daki hedefimiz büyük. En büyük hedefim, Avrupa maçında İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

Diğer bir milli sporcu Berkay Uslu, 6 yaşında bir ayağına protez takıldığını ve karateye bu yaşta başladığını anlattı. Uslu, "Karate, hem engelime alışmamda hem de sosyalleşmeme yardımcı oldu. Avrupa birinciliği için aylardır çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

37 yaşındaki milli sporcu Deniz Korudağ ise çocuk yaşta karateye başlamanın kendisine çok şey kazandırdığını belirtti. 25 yaşında geçirdiği trafik kazasında sağ ayağını kaybettiğini aktaran Korudağ, "Karate içimde bir yerlerde kaldı. 2021-22 sezonunda parakarate branşının başladığı haberini aldım ve gönüllü olarak çalışmalara katıldım" şeklinde konuştu.

Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa...

Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ağrı'da tamamladı. Antrenmanlarda, milli sporcu 37 yaşında 2 çocuk babası Deniz Korudağ da yer aldı.

Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa...

Paralimpik Karate Milli Takımı, 7-11 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ağrı'da tamamladı. Antrenmanlarda, milli sporcu 37 yaşında 2 çocuk babası Deniz Korudağ da yer aldı.

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