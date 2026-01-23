Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı Antalya'da Kampta

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Kasım 2026 Tayland Dünya Şampiyonası hazırlığında Antalya'da 16 sporcu ile 10 günlük kampa girdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:48
Türkiye Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, Kasım 2026’da Tayland’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hedefiyle Antalya’da kampa girdi. Toplam 16 sporcunun yer aldığı kampın 10 gün sürmesi planlanıyor.

Kadro ve teknik ekip

Kampın kafile başkanlığını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve paralimpik masa tenisinden sorumlu Necati Yıldırım üstleniyor. Teknik kurul başkanlığını Gültekin Kartoğlu yürütürken, milli takım antrenörleri Fatih Korkut, Caner Mehmet Baycaner, Muhammed Huzeyfe Kılıç ve Emrullah Demir olarak belirlendi. Kondisyonerlik görevini ise Olgun Yıldırım yapıyor.

Kamp programı ve hedefler

Kamp programı dört ayrı etap halinde planlanıyor. Kafile başkanı Necati Yıldırım, organizasyonun ikinci ayağının Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirileceğini belirtti. Yıldırım, "Milli sporcularımızı formda tutmak ve Dünya Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla planladığımız bu kamp sürecinde bizlere imkân sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Kerim Koç başta olmak üzere federasyonumuza teşekkür ediyorum," dedi.

Milli takım, Antalya etabında teknik-taktik çalışmaların yanı sıra kondisyon ve maç temposuna yönelik yüklemelerle hazırlıklarını sürdürüyor.

