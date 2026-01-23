Karatay Belediyespor altyapı seçmeleri başlıyor — Taekwondo, Güreş, Kick Boks, Halter

Karatay Belediyespor, 'Sporun Yıldızı Karatay' projesiyle 2012-2017 doğumlu ortaokul öğrencileri için taekwondo, güreş, kick boks ve halter seçmeleri düzenliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:31
Karatay Belediyespor Kulübü, 'Sporun Yıldızı Karatay' projesi kapsamında 2012-2017 doğumlu ortaokul öğrencilerine yönelik taekwondo, güreş, kick boks ve halter branşlarında yetenek seçmelerini başlatıyor.

Kulüp, altyapısını güçlendirmek ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek amacıyla ilçedeki ortaokullarda öğrenim gören yetenekli öğrencileri spora kazandıracak kapsamlı bir seçme programı hazırladı. Alanında uzman antrenörlerin eşliğinde gerçekleştirilecek seçmelerde adayların fiziksel uygunlukları, yetenekleri ve branşa yatkınlıkları değerlendirilecek. Seçmeler sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, Karatay Belediyespor bünyesinde spor eğitimi alma imkanına sahip olacak.

Seçmelerin tarihi, branşlar, yerler ve yaş aralıkları

Seçmelere 2012-2017 doğumlu ortaokul öğrencileri katılabilecek olup, eğitimler haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yapılacaktır.

Kick Boks: 24 Ocak tarihinde, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde; 2012-2015 doğumlular için.

Taekwondo: 26 Ocak tarihinde, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde; 2012-2015 doğumlular için.

Güreş: 26 Ocak tarihinde, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde; 2014-2017 doğumlular için.

Halter: 26 Ocak tarihinde, Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu Doğu Kapısı Halter Salonu’nda; 2012-2015 doğumlular için.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları