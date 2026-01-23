Çavdarhisar'da Gençlik ve Spor Projeleri Değerlendirildi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak'ı ziyaret ederek ilçede hayata geçirilmesi planlanan gençlik ve spor faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Çavdarhisar'da gençlere yönelik yürütülecek projeler ile spor altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

EDEP Değerlendirme Toplantısı

Çavdarhisar Barajı'nda yapılması planlanan su sporları faaliyetleri ile Çavdarhisar Gençlik Merkezi'nde yürütülecek çalışmalar, ilgili daire amirlerinin katılımıyla düzenlenen Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP) değerlendirme toplantısında istişare edildi.

Toplantıda, ilçede gençlerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefinin öncelikli olduğu vurgulandı.

