Tuzla'da Ara Tatil Spor Şenliği: Kazanan Dostluk

Tuzla'da Ara Tatil Spor Şenliği'nde Kazanan Dostluk Oldu

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Ara Tatil Spor Şenliği, yarıyıl tatilinde çocukları spor ve eğlenceyle buluşturdu. Evliya Çelebi Ortaokulu İBB Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 5-14 yaş arası yaklaşık 500 çocuk takım halinde yarışarak hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte koordinasyon parkur yarışı, halat çekme, çuval giyme, çanak taşıma yarışması ve bayrak koşu gibi geleneksel oyunlar yer aldı. Çocuklar gün boyu süren etkinliklerde fair-play ruhuyla mücadele ederken, günün sonunda kazananın dostluk olduğu vurgulandı.

Onur Ceylan: "Sporu ilçemizin her noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz"

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan etkinliğin açılışında şu değerlendirmeyi yaptı: "Tüm çocuklarımız çok harikaydı, çok enerjikti. Bu alanlarda sizlerle buluşmak bizleri de mutlu ediyor. Spor sadece bedeni değil, ruhu da güçlendiriyor; çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlayan en güçlü araçlardan biri. Bu anlayışla sporu ilçemizin her noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz. Değerli velilerimizi de Tuzla Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik spor etkinliklerine davet ediyorum. Belediye Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl’ün selam ve sevgilerini de sizlere iletmek isterim."

Konuk sporcu Ahmet Poyraz'tan örnek mesaj

Etkinlikte sürpriz bir konuk da yer aldı. 80 yaşında olmasına rağmen maraton ve yarı maraton koşularına katılan Ahmet Poyraz, çocuklarla bir araya gelerek sporun her yaşta mümkün olduğuna dikkat çekti. Poyraz, "Bu çocukları böyle görünce gençliğime gittim. Bizim zamanımızda ne top vardı ne saha. Mahalle aralarında kağıtlardan top yapıp oynardık. Şimdi çocukların bu imkanlara sahip olması çok güzel. Belediyemize spora verdiği önem için teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyon ve katılım

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri personelinden Mustafa Karakoca, Ara Tatil Spor Şenliği’nin beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımızın boş zamanlarını verimli geçirmesi, sporu sevmesi ve aktif olması için bu tür organizasyonları sürdürüyoruz. Bugün yaklaşık 500’ün üzerinde katılımla çok keyifli bir gün yaşanıyor" ifadesini kullandı.

13 yaşındaki Ayşegül Özdemir de yarışmalarda çok eğlendiğini, arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir gün geçirdiğini söyledi. Etkinlik ödüllerin ve hatıra belgelerinin verilmesiyle sona erdi; çocuklar ve aileler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Tuzla Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik spor ve sosyal etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

