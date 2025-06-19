Paralimpik Yüzücü Esra Nisa Özkılsız, Halterde de Zirveye Oynamak İstiyor

Esra Nisa Özkılsız, azmi ve inancı ile sadece kendisini değil, tüm engelli sporcuları da umutlandırıyor. Onun hikayesi, başarıya giden yolda azmin ve kararlılığın önemini vurguluyor.

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme sporunun ardından başladığı halterde de adından söz ettirmek istiyor.

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme sporunun ardından başladığı halterde de adından söz ettirmek istiyor.