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Paralimpik Yüzücü Esra Nisa Özkılsız, Halterde de Zirveye Oynamak İstiyor

10 yıllık yüzme kariyerinde 90 madalya kazanan Esra Nisa, halterdeki hedeflerini büyütüyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:26
Paralimpik Yüzücü Esra Nisa Özkılsız, Halterde de Zirveye Oynamak İstiyor

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, Halterdeki Başarısını Yüzmeden Sürdürüyor

Gaziantep'ten yükselen paralimpik yıldız Esra Nisa Özkılsız, 10 yıllık yüzme kariyerinde kazandığı 90 madalyanın ardından merak sardığı halterde de adından sıkça söz ettirmek istiyor. Spor kariyerine yüzme ile başlayan Özkılsız, antrenörünün önerisiyle geçtiği halterde Türkiye şampiyonluğu hedefliyor.

Yeni Bir Başlangıç

Çıksorut Mahallesi'ndeki Çok Amaçlı Spor Salonu'nda günde 3 saat antrenman yapan Özkılsız, halterde büyük başarılara imza atmaya başladı. Ancak, halterde uluslararası arenada yer almak için gerekli puanları toplayamadı. Türkiye şampiyonalarıyla yetinmeyen Esra Nisa, Avrupa ve dünya şampiyonalarından puan toplamak için yarışıyor.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

22 yaşındaki Esra Nisa, geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 41 kilogramda 77 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi olmayı başardı. Yüzme branşında edindiği tecrübeleri ve başarıları, halterde de aynı şekilde sürdürmek istiyor.

Hedef Olimpiyatlar

Esra Nisa, haltere geçiş yaptıktan sonra elde ettiği başarılarla kendine önemli bir hedef belirledi: 2028 Olimpiyatları. "Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum" diyen Özkılsız, bu hedefe ulaşmak için sürekli olarak çalışıyor.

İnanç ve Azim ile Başarı

Olimpiyat şampiyonu olma arzusu taşıyan Esra Nisa, engelli arkadaşlarına da seslenerek, "Yapamazsınız dediler ama ben başardım"

Geleceğin Yıldızı

Halter Antrenörü Ali İhsan Güneş, Esra Nisa'nın potansiyeline dikkat çekerek, "Esra Nisa'nın bu branşta önü açık, iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

Esra Nisa Özkılsız, azmi ve inancı ile sadece kendisini değil, tüm engelli sporcuları da umutlandırıyor. Onun hikayesi, başarıya giden yolda azmin ve kararlılığın önemini vurguluyor.

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme...

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme sporunun ardından başladığı halterde de adından söz ettirmek istiyor.

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme...

Paralimpik sporcu Esra Nisa Özkılsız, 10 yıl sürdürdüğü ve birçok derece elde ettiği yüzme sporunun ardından başladığı halterde de adından söz ettirmek istiyor.

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