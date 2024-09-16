Paramotor Sporcuları Artık Kayıt Altında

Paramotor Sporcuları Kayıt Altına Alınacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, paramotor sporlarının güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla yeni bir projenin startını verdi. Bu projeye göre, paramotorla uçan sporcular artık kayıt altına alınacak ve onların hava hareketlilikleri anlık olarak takip edilecek.

Projenin Gerekçesi: Güvenlik Endişeleri

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, son yıllarda terör örgütlerinin paramotor kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekti. Yılmaz, "Bu nedenle önlemler alıyoruz. Projelerimiz hazır. Takip sistemi ile Türkiye'deki tüm paramotor sporcularını kontrol altına alabileceğiz," ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki Eğitim Yarışması ve Gençlerin Kullanımı

Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması'nda konuşan Yılmaz, federasyon olarak yamaç paraşütü, paramotor, insansız hava araçları gibi 16 ayrı branşta faaliyet gösterdiklerini anlattı. Özellikle gençlerin havacılığa ilgisinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin Doğal Avantajları

Türkiye'nin coğrafi yapı açısından sunduğu fırsatlar hakkında da konuşan Yılmaz, "Erzincan'da 2 bin 200 metreden kalkan sporcular, 120-130 kilometre mesafe katedebiliyor. Avrupa'da böyle bir fırsat bulamazsınız. Türk gençliği bu fırsatlardan yararlanmalı," dedi.

İnsansız Hava Araçları ile Yeni Hedefler

Federasyon yetkilisi, insansız hava araçları alanında da projelere ağırlık verdiklerini ve 400 paramotor sporcusu kayıtlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, federasyonun takviye önlemleri sayesinde güvenli havacılık sağlanacağını kaydetti.

Takip Sistemi Geliştirme Çalışmaları

Yılmaz, haziran ayından bu yana sürdürdükleri projede, GPS cihazları ile sporcuların anlık hareketlerini takip edeceklerini açıkladı. Bunun yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.