Paramotor Sporcuları Artık Kayıt Altında

Paramotor sporcularının hava hareketliliği anlık olarak takip edilecek. Türkiye Hava Sporları Federasyonu kayıt altına alıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:14
Paramotor Sporcuları Artık Kayıt Altında

Paramotor Sporcuları Kayıt Altına Alınacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, paramotor sporlarının güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla yeni bir projenin startını verdi. Bu projeye göre, paramotorla uçan sporcular artık kayıt altına alınacak ve onların hava hareketlilikleri anlık olarak takip edilecek.

Projenin Gerekçesi: Güvenlik Endişeleri

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, son yıllarda terör örgütlerinin paramotor kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekti. Yılmaz, "Bu nedenle önlemler alıyoruz. Projelerimiz hazır. Takip sistemi ile Türkiye'deki tüm paramotor sporcularını kontrol altına alabileceğiz," ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki Eğitim Yarışması ve Gençlerin Kullanımı

Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması'nda konuşan Yılmaz, federasyon olarak yamaç paraşütü, paramotor, insansız hava araçları gibi 16 ayrı branşta faaliyet gösterdiklerini anlattı. Özellikle gençlerin havacılığa ilgisinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin Doğal Avantajları

Türkiye'nin coğrafi yapı açısından sunduğu fırsatlar hakkında da konuşan Yılmaz, "Erzincan'da 2 bin 200 metreden kalkan sporcular, 120-130 kilometre mesafe katedebiliyor. Avrupa'da böyle bir fırsat bulamazsınız. Türk gençliği bu fırsatlardan yararlanmalı," dedi.

İnsansız Hava Araçları ile Yeni Hedefler

Federasyon yetkilisi, insansız hava araçları alanında da projelere ağırlık verdiklerini ve 400 paramotor sporcusu kayıtlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, federasyonun takviye önlemleri sayesinde güvenli havacılık sağlanacağını kaydetti.

Takip Sistemi Geliştirme Çalışmaları

Yılmaz, haziran ayından bu yana sürdürdükleri projede, GPS cihazları ile sporcuların anlık hareketlerini takip edeceklerini açıkladı. Bunun yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı
2
Red Bull'ün Şampiyonu Jaan Roose, İstanbul'da Kıtalar Arası İp Üstünde Yürüdü
3
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu
4
2024 Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışında Şampiyonlar Belli Oldu
5
Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Heyecanı
6
45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk Olimpiyatı
7
Jaan Roose Türkiye'de Yeni Projeler İçin Heyecanlı

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi