Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024'e Doğru: Tokyo 2020'nin Rekor Katılımı

Tokyo 2020, tarihin en çok katılımcısına ev sahipliği yaparak olimpiyat oyunlarında bir ilki gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:04
Paris 2024'e Doğru: Tokyo 2020'nin Rekor Katılımı

PARİS 2024'E DOĞRU

Tarihin en yüksek katılımlı olimpiyatı 2020 Tokyo Oyunları oldu. Toplam 11.420 sporcu bu organizasyonda yer aldı. Ayrıca, kadın sporcular açısından da en çok katılıma sahip olimpiyat olma özelliğini taşıyor.

Olimpiyatların Tarihçesi

Olimpiyat Oyunları tarihinde en fazla sporcunun katıldığı organizasyon Tokyo 2020 oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen bu etkinliğe toplam 11.420 sporcu katıldı. Böylece, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları 11.238 katılımcıyla geride bırakılmış oldu.
İlk olimpiyat ise Atina 1896'da düzenlenmiş olup, yalnızca 241 sporcunun katıldığı ve kadın sporcuların yer almadığı bir organizasyon olarak kaydedilmiştir.

Kadın Sporcuların Katılımı

İlk kez kadın sporcular, 1900 yılında Paris'te sahne aldı. Bu oyunlarda 22 kadın sporcu mücadele etti.
Tokyo 2020'de ise kadın sporcu sayısı 5.457 olurken, erkek sporcu sayısı ise 5.963 olarak belirlendi. Böylece, Tokyo Olimpiyatları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyon unvanına sahip oldu.

Olimpiyatların Katılımcı Sayıları

Olimpiyat oyunları ve katılımcı sayılarına ilişkin genel bir bakış:

  • 1896 Atina: 0 Kadın, 241 Erkek, Toplam: 241
  • 1900 Paris: 22 Kadın, 75 Erkek, Toplam: 97
  • 2016 Rio: 5.859 Kadın, 11.238 Erkek, Toplam: 11.123
  • 2020 Tokyo: 5.457 Kadın, 5.963 Erkek, Toplam: 11.420

Bu veriler, olimpiyatların katılımcı bazında ne kadar büyüdüğünü gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi