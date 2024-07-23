Paris 2024'e Doğru: Tokyo 2020'nin Rekor Katılımı

PARİS 2024'E DOĞRU

Tarihin en yüksek katılımlı olimpiyatı 2020 Tokyo Oyunları oldu. Toplam 11.420 sporcu bu organizasyonda yer aldı. Ayrıca, kadın sporcular açısından da en çok katılıma sahip olimpiyat olma özelliğini taşıyor.

Olimpiyatların Tarihçesi

Olimpiyat Oyunları tarihinde en fazla sporcunun katıldığı organizasyon Tokyo 2020 oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen bu etkinliğe toplam 11.420 sporcu katıldı. Böylece, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları 11.238 katılımcıyla geride bırakılmış oldu.

İlk olimpiyat ise Atina 1896'da düzenlenmiş olup, yalnızca 241 sporcunun katıldığı ve kadın sporcuların yer almadığı bir organizasyon olarak kaydedilmiştir.

Kadın Sporcuların Katılımı

İlk kez kadın sporcular, 1900 yılında Paris'te sahne aldı. Bu oyunlarda 22 kadın sporcu mücadele etti.

Tokyo 2020'de ise kadın sporcu sayısı 5.457 olurken, erkek sporcu sayısı ise 5.963 olarak belirlendi. Böylece, Tokyo Olimpiyatları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyon unvanına sahip oldu.

Olimpiyatların Katılımcı Sayıları

Olimpiyat oyunları ve katılımcı sayılarına ilişkin genel bir bakış:

1896 Atina: 0 Kadın, 241 Erkek, Toplam: 241

1900 Paris: 22 Kadın, 75 Erkek, Toplam: 97

2016 Rio: 5.859 Kadın, 11.238 Erkek, Toplam: 11.123

2020 Tokyo: 5.457 Kadın, 5.963 Erkek, Toplam: 11.420

Bu veriler, olimpiyatların katılımcı bazında ne kadar büyüdüğünü gösteriyor.