Paris 2024 Gümüş Madalyalı Yusuf Dikeç'ten Taha Akgül'e Ziyaret

Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takımda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü federasyon binasında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:10
Paris 2024 Gümüş Madalyalı Yusuf Dikeç'ten Taha Akgül'e Ziyaret

Paris 2024 Gümüş Madalyalı Yusuf Dikeç'ten Taha Akgül'e Ziyaret

Federasyon binasında buluşma

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ile Taha Akgül, federasyon binasında bir araya geldi.

Açıklamada Yusuf Dikeç'e teşekkür edilerek, "İki şampiyon isim sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu." denildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç (sağda), Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü (solda) ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Gümüş Madalyalı Yusuf Dikeç'ten Taha Akgül'e Ziyaret
2
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı
3
Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan Men Edildi
4
Kocaelispor, Botond Balogh'u Parma'dan Kiraladı
5
Alcaraz, ABD Açık Zaferiyle Yeniden Dünya 1 Numara Oldu
6
RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile Yollarını Ayırdı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat