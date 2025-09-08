Paris 2024 Gümüş Madalyalı Yusuf Dikeç'ten Taha Akgül'e Ziyaret

Federasyon binasında buluşma

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ile Taha Akgül, federasyon binasında bir araya geldi.

Açıklamada Yusuf Dikeç'e teşekkür edilerek, "İki şampiyon isim sporun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu." denildi.

