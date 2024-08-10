Paris 2024 Kadın Basketbol Finalistleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Basketbolunda Finalistler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbol müsabakalarında finale yükselebilen takımlar belirli oldu.

Yarı Final Sonuçları

Bercy Arena'da gerçekleştirilen yarı final karşılaşmalarında, Amerika Birleşik Devletleri ekibi, Avustralyayı 85-64 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Diğer yarı finalde ise, organizasyonun ev sahibi Fransa, Belçikayı 81-75 yenerek finale ulaşan bir diğer takım oldu.

Final Maçları

Final mücadelesi, Fransa ile ABD arasında, yarın TSİ 16.30'da gerçekleştirilecek. Ayrıca, bronz madalya maçı ise Belçika ile Avustralya arasında, TSİ 12.30'da yapılacak.