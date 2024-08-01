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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Kadınlar Flöre Takımı Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te ABD, kadınlar flöre takımında İtalya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:37
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Kadınlar Flöre Takımı Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

2024 yılında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, eskrim branşında önemli bir mücadele gerçekleşti.

ABD, Flöre Takım Kategorisinde Zafer Elde Etti

Gran Palais'te yapılan kadınlar flöre takım müsabakalarında, ABD kadın eskrim takımı, İtalya ile oynadığı finalde 45-39'luk bir skorla zafere ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz Madalya Sahibi Japonya

Finalde büyük bir çekişmeye sahne olan bu müsabakaların ardından, bronz madalyanın sahibi ise Japonya oldu. Japonya, Kanada'yı 33-32'lik sonuçla mağlup ederek ödülünü elde etti.

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