Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Hentbolda Erkekler Çeyrek Final Eşleşmeleri Açıklandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Hentbol Erkekler Çeyrek Final Eşleşmeleri

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamındaki hentbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri netlik kazandı. Hentbol erkekler grup maçları sona erdi. Şimdi ise önümüzdeki maçların heyecanı yaşanıyor.

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Henüz grup aşamalarını geride bırakan takımlar arasında çeyrek finale yükselenler, maç programlarını beklemeye başladı. Çeyrek final maçları 7 Ağustos Çarşamba günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maç programı şu şekilde:

10:30: İspanya - Mısır

İspanya - Mısır 14:30: Almanya - Fransa

Almanya - Fransa 18:30: Danimarka - İsveç

Danimarka - İsveç 22:30: Norveç - Slovenya

Oyunlar öncesi takımlar arasındaki rekabet giderek artarken, hentbol severler de heyecanla bu eşleşmeleri bekliyorlar. Çeyrek finalde hangi takımın öne çıkacağı ise merak konusu.